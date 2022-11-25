Merkez'in faiz indirimi tüketici kredisi faizine yansır mı? Dilek Güngör beklentisini yazdı

Sabah yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın politika faizini iki yıl sonra tek haneye indirmesinin tüketici kredisi faizine yansıma olasılığını kaleme aldı. Güngör, tüketici kredilerinde ortalama faizin yüzde 30'larda olduğunu belirtti.

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Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 10.50 olan faizde indirime gitti ve faizi yüzde 9'a indirdi. Türkiye'de politika faizi Ağustos 2020'nin ardından ilk kez tek haneye düştü.

Sabah yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın politika faizini iki yıl sonra tek haneye indirmesinin ardından "faiz indirimlerinin tüketici kredisi faizine yansıması sınırlı düzeyde" olduğunu ve iyileşme beklediğini belirtti. Güngör yazısında şunları kaydetti:

Aslında, Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimleri ve kur korumalı mevduat uygulaması bankaların kaynak maliyetlerinin aşağı gelmesini sağladı. Bu da karlılıklarını destekledi. Biraz kardan feragat etseler bir şey olmaz.



İtiraz edenlere tek hak verdiğim nokta ise tüketici kredileri…

Evet, Merkez'in faiz indirimlerinin tüketici kredisi faizine yansıması sınırlı düzeyde. Bugün tüketici kredilerinde ortalama faiz yüzde 30'larda… Bu taşıtta 25, konutta 21'ler civarında… PPK açıklamasında da "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının geldiği denge yakından takip edilmektedir" deniliyor. Ben önümüzdeki dönemde kademeli olarak orada da iyileşme bekliyorum.