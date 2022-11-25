Hava buz kesecek kar bugün başlıyor! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması İstanbul, Antalya, Bursa...

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Kuvvetli Rüzgara Dikkat! Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi ve 12.00-18.00 saatlerinde kar yağışının başlayacağı bildirildi.