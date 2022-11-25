Hava buz kesecek kar bugün başlıyor! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması İstanbul, Antalya, Bursa...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden soğuk ve yağış uyarısı geldi. Özellikle hafta sonuna dikkat! Bugün ise öğle saatlerinden sonra kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normalleri altında... İşte yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre hafta sonu sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan batı kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri altında seyrediyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Kuvvetli Rüzgara Dikkat! Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi ve 12.00-18.00 saatlerinde kar yağışının başlayacağı bildirildi.
Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cuma, Cumartesi ve Pazar havalar soğuk. Kalın giyinin. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek. Çarşamba gününden itibaren tekrar düşüş başlıyor..." dedi.
Kuvvetli yağış beklenen iller şöyle
Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç), Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevreleri, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt