İstanbul'da suya zam geldi İSKİ yüzde 45 istedi zam yüzde 25 oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında suya zam kararı çıktı. İSKİ su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklif etti. Bu teklif AK Parti meclis üyelerinin oylarıyla reddedilirken yüzde 25 zamma onay çıktı. Geçtiğimiz hafta AK Partili Zonguldak Belediyesi yüzde 190 zamla olay olmuştu.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü. Toplantıda İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi reddedilerek, AK Parti grubunun yüzde 25’lik zam teklifi değerlendirildi.

Yüzde 25 zam yapıldı

Kabul edilen teklifle suya yüzde 25 oranında zam geldi. Karar, İBB Meclisi'nde oy birliği ile alındı. İstanbul'da suya bu yıl içinde üçüncü kez zam gelmiş oldu. Daha önce de nisan ayında yüzde 29, eylül ayında da yüzde 40,38 oranında zam yapılmıştı.

Zonguldak Belediyesi'nin su zammı olay olmuştu

AK Partili Zonguldak Belediyesi geçen hafta su zammı ile gündeme oturmuştu. Belediye su fiyatlarına bir kalemde yüzde 190 zam yapmıştı.