Seçime kadar 12 ilçe il yapılacak, il sayısı 93'e çıkacak! İşte il yapılacak ilçelerin tam listesi Bodrum da var

Türkiye'nin yeni illeri ve haliyle yeni vali ve kaymakamlarıyla yeni memurları geliyor. Son olarak 9 Aralık 1999'da Düzce'nin de il olmasıyla il sayısı 81'e çıkan ülkemizde, bazı ilçelerin de Haziran 2023'te yapılacak seçimler öncesinde hükümet tarafından il yapılacağı iddia edildi. Peki hangi iller bölünecek, hangi ilçeler il olacak?... İşte ayrıntılar...