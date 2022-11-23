Seçime kadar 12 ilçe il yapılacak, il sayısı 93'e çıkacak! İşte il yapılacak ilçelerin tam listesi Bodrum da var
Hükümetin Haziran 2023 seçimlerine kadar 12 gözde ilçeyi il yapacağı iddia edildi. 12 ilçenin daha il yapılmasıyla Türkiye'nin illerinin sayısı 93'e çıkacak. Zaten küçük olan bazı illerin bazı ilçelerini kaybetmesiyle iyice küçüleceği görülürken, il yapılacağı iddia edilen ilçeler arasında Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum ve Alanya da var... İşte il yapılacak olan 12 ilçe ve bağlı oldukları iller...
Türkiye'nin yeni illeri ve haliyle yeni vali ve kaymakamlarıyla yeni memurları geliyor. Son olarak 9 Aralık 1999'da Düzce'nin de il olmasıyla il sayısı 81'e çıkan ülkemizde, bazı ilçelerin de Haziran 2023'te yapılacak seçimler öncesinde hükümet tarafından il yapılacağı iddia edildi. Peki hangi iller bölünecek, hangi ilçeler il olacak?... İşte ayrıntılar...
Son seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, attığı tweetle Türkiye'de gelecek seçimlere kadar il sayısının 93'e çıkabileceğini iddia etti. Pösteki'nin istesini verdiği il olacak ilçeler arasında turizm cennetleriyle birlikte Konya'nın en büyük ilçesi de yer alıyor. İşte, Posteki tarafından il olabileceği açıklanan iller...
Aydın'ın Nazilli ilçesi il oluyor!
2023 Haziran seçimlerine kadar il olacak ilçelerden birisinin 160 bin 581 nüfuslu Aydın'ın Nazilli ilçesi olduğu belirtildi.
Turizm cenneti Bodrum il oluyor!
İl olacak ilçeler listesinde Muğla'nın ve Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum da var. Bodrum 187 bin 284 nüfusa sahip.