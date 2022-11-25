Adıyaman'da doğumdan sonra kaybolan bebek! 19 yıl sonra flaş gelişme

ADIYAMAN'da 7 aylıkken kaybolan bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiğini tespit edildi. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında anne ve baba da var.

Abone ol

Kentteki özel bir hastanede 19 yıl önce, Z.Ö'nün dünyaya getirdiği 7 aylık bebeğin, henüz resmi kayıtları oluşturulmadan kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, bebeğin A.Ö'den evlilik dışı dünyaya geldiğini tespit etti. Doğumdan sonra kabul edilmeyen bebekten haber alınamadığı belirlendi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, eş zamanlı operasyonla anne Z.Ö. ve baba A.Ö'nün yanı sıra A.Ö, F.Ö, A.Ö, H.Ö, H.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Z.Ö. ile A.Ö'nün bebeğin doğumundan sonra evlendikleri ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.