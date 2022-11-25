BIST 4.836
DOLAR 18,63
EURO 19,42
ALTIN 1.050,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman'da doğumdan sonra kaybolan bebek! 19 yıl sonra flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adıyaman'da doğumdan sonra kaybolan bebek! 19 yıl sonra flaş gelişme

ADIYAMAN'da 7 aylıkken kaybolan bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiğini tespit edildi. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında anne ve baba da var.

Abone ol

Kentteki özel bir hastanede 19 yıl önce, Z.Ö'nün dünyaya getirdiği 7 aylık bebeğin, henüz resmi kayıtları oluşturulmadan kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, bebeğin A.Ö'den evlilik dışı dünyaya geldiğini tespit etti. Doğumdan sonra kabul edilmeyen bebekten haber alınamadığı belirlendi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, eş zamanlı operasyonla anne Z.Ö. ve baba A.Ö'nün yanı sıra A.Ö, F.Ö, A.Ö, H.Ö, H.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Z.Ö. ile A.Ö'nün bebeğin doğumundan sonra evlendikleri ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi işte istenen hapis cezası
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi işte istenen hapis cezası
İstanbul'da suya zam geldi İSKİ yüzde 45 istedi zam yüzde 25 oldu
İstanbul'da suya zam geldi İSKİ yüzde 45 istedi zam yüzde 25 oldu
Merkez'in faiz indirimi tüketici kredisi faizine yansır mı? Dilek Güngör beklentisini yazdı
Merkez'in faiz indirimi tüketici kredisi faizine yansır mı? Dilek Güngör beklentisini yazdı
Bakan Kasapoğlu'ndan kredi ve burs başvurusu açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan kredi ve burs başvurusu açıklaması
Askerlik ve doğum borçlanması EYT'li yapar mı? Vedat Bilgin çok net konuştu
Askerlik ve doğum borçlanması EYT'li yapar mı? Vedat Bilgin çok net konuştu
Kabine değişikliği geliyor! Abdulkadir Selvi yazdı: Bakanlar milletvekili adayı olacak
Kabine değişikliği geliyor! Abdulkadir Selvi yazdı: Bakanlar milletvekili adayı olacak
Bakan Bilgin en net cevabı verdi! Asgari ücrete yüzde 50 zam olacak mı?
Bakan Bilgin en net cevabı verdi! Asgari ücrete yüzde 50 zam olacak mı?
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 9 gözaltı
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 9 gözaltı
EYT'li çalışanlarla ilgili işverene müjde! EYT taleplerinden birisiydi Vedat Bilgin duyurdu
EYT'li çalışanlarla ilgili işverene müjde! EYT taleplerinden birisiydi Vedat Bilgin duyurdu
İstiklal Caddesi ile ilgili yeni yasaklar! Sokak müzisyenliği de yasaklandı
İstiklal Caddesi ile ilgili yeni yasaklar! Sokak müzisyenliği de yasaklandı
4 gündür yanıyor! Alevler ilçe merkezinden görülüyor
4 gündür yanıyor! Alevler ilçe merkezinden görülüyor
Karısını öğrencisi ile yatakta bastı! Duydukları şok etti
Karısını öğrencisi ile yatakta bastı! Duydukları şok etti