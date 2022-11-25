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Duruşmaya yarı çıplak katıldı: Kadın hakim görevden alındı! İlginç hakereketleri olay oldu...

Duruşmaya yarı çıplak katıldı: Kadın hakim görevden alındı! İlginç hakereketleri olay oldu...

Kolombiya'da bir kadın hakim, online duruşmaya yatakta yarı çıplak şekilde katıldığının ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.

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Zoom üzerinden yapılan duruşmada Hakim Vivian Polonia, iç çamaşırıyla yatakta yatarken görüldü. Sosyal medya hesaplarından müstehcen pozlarını paylaşmakla ünlü olan Kolombiyalı hakim internetten üzerinden geçrekleştirilen bir duruşma sırasında ic Kameranın açık olduğundan haberi olmayan kadın yatakta alt kısmı çıplak bir şekilde sigara içerken duruşmaya bağlandı. O anların ardından Hakim Vivian Polonia üç ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı.

İspanyolca yayın yapan Infobae haber kaynağının bildirdiğine göre, 34 yaşındaki Yargı. Polonia, geçen haftalarda Cucuta şehrinde bir ordu tugayını hedef alan bomba yüklü araçla ilgili bir mahkeme duruşmasına online bağlandığı sırada ilginç hareketler sergiledi. Duruşmaya bağlandığını fark etmeyen kadın altı çıplak bir şekilde yatağa uzanarak sigara içmesiyle uluslararası manşetlerdeki yerini aldı. Video kısa sürede gündem olurken disiplin kurulu Polonia hakkında soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Hemen kapattı ama çok geçti
Disiplin kurulunun 16 sayfalık raporunda Polonia’ın duruşmanın başlamasından sonra yaklaşık bir buçuk saat boyunca kamerasını kapalı tuttuğunu dile getirdi. Hasta bir şekilde yatakta yattığını ifade eden Polonia yanlışlıkla kamerayı açtığında ise gerçek ortaya çıktı.

Duruşmada hazır bulunan bir avukat hakime kamerasının açık olduğunu söylediğinde Polinia cihazı hemen kapattı ama her şey için çok geçti.

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