Erdoğan ve Esad ne zaman görüşecek? Akar beklenen cevabı verdi

Hulusi Akar, AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken soruları yanıtladı. Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük-büyük, irili-ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

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Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Pençe Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasıyla ilgili "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz" dedi. Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" sorusu üzerine Akar, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanını verdi.

Pençe Kılıç Harekatı

Pençe Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"326 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekâtı ile başlayan Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin gözlem noktasının vurulduğu iddiası

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz" yanıtını verdi.

Esat-Erdoğan görüşmesi

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük-büyük, irili-ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.