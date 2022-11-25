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Galatasaray'ın Sevilla'dan Nelsson'un için istediği rakam belli oldu

Galatasaray'ın Sevilla'dan Nelsson'un için istediği rakam belli oldu

Galatasaray’ın, Danimarkalı stoper Nelsson için 20 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanan Sevilla’ya vereceği cevap ortaya çıktı.

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Dünya Kupası öncesi Süper Lig'de son periyotta Beşiktaş ve Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Aslan, Danimarkalı stoper Nelsson için kararını verdi.

Aslan sahaya iniyor
Süper Lig’e Dünya Kupası için verilen arada 12 gün izin yapan Galatasaray’da hazırlıklar bugün gerçekleşecek antrenmanla yeniden başlayacak. Dünya Kupası’nda giden Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic’ten yoksun çalışmalara start verecek olan sarı-kırmızılılar, 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Rayo Vallecano ile 6 Aralık Salı saat 20.00’de ise Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

Nelsson'dan sevılla yorumu
Cim-Bom’un Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesiyle birlikte Dünya Kupası için bulunduğu Katar’da ülkesinin önde gelen tabloid gazetelerinden B.T.’ye açıklamalarda bulunmuştu. Nelsson’un, Sevilla’ya transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak hayal kırıklığını gizlemediği öne sürüldü. Başarılı stoper, “Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek” diye konuştu.

Nelsson için 25 milyon euro
Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom, Sevilla’nın yeniden gündemine gelen Victor Nelssson’un satışına 25 milyon euroluk çıkış bedelinin kulübe yatırılması durumunda izin verecek. Marcao’dan sonra yazın Nelsson için de girişimde bulunan ancak 15 milyon euronun üzerine çıkmayan Sevilla’da Jorge Sampaoli’nin bu transfer için bir hayli istekli olması Galatasaray’ın da elini güçlendirdi.

Arjantinli teknik adamın ısrarı karşısında Sevilla’nın fiyat yükselteceği bildirildi. Buna rağmen İspanyolların şu an için 25 milyon milyon euro vermeye yanaşmadığı iddia edildi. Galatasaray’ın ise 20 milyon euroya çıkmayı hedefleyen Sevilla cephesine “Çıkış maddesi belli: 25 milyon euro. Nelsson’dan çok memnunuz. 25 milyon eurodan 1 euro aşağı inmeyiz” yanıtını vereceği öğrenildi. Danimarka ile Dünya Kupası’nda giden Nelsson konusunda kulüpler arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

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