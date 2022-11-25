Kısmetse Olur'un popüler damat adayları yıllar sonra buluştu! Son hallerini görenler gözlerine inanamadı!

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorlarını alt üst eden evlenme programı Kısmetse Olur'un iki popüler damat adayı yıllar sonra bir araya geldi. İzleyiciyi ekran başına kitleyen programda yarışmacılarından Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yıllar sonra buluşan ikili o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Damat adaylarının son hallerini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

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Bir dönemin en çok izlenen ve büyük heyecan yaratan izdivaç programlarından biri Kısmetse Olur'du. Yarışma bitmiş olsa da hem kadın hem de erkek yarışmacılar sık sık değişimleriyle gündeme geliyor.

Yarışmada dikkat çeken iki damat adayı da gündem oldu. Adnan ve Semih'in son hali sosyal medyada "Bunlar bambaşka insanlar olmuş" yorumlarına sebep oldu.

SON HALLERİ OLAY OLDU

Kısmetse Olur'un paylaşılamayan damat adaylarından Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş yıllar sonra buluştu.



Yarışmada Nur Erkoç ve Hazal Babalık ile aşk yaşayarak dikkatleri üzerine çeken Kısmetse Olur Semih 2019 yılında Influncer Gizem Kurtulmuş ile dünya evine girdi.

Kısmetse Olur evinin en çok konuşulan isimlerinden biri diğeri ise Adnan Kızıltaş'tı. Geçmişten günümüze geçirdiği stil evrimiyle gündeme gelen damat adayı o dönem Didem Delen ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Sallantılı aşk hayatıyla uzun zaman konuşulan Kısmetse Olur Adnan Hacer Göktaş'la evlenmişti.

Kısmetse Olur'un damat adayı Semih ve Adnan'ın buluşması sosyal medyayı salladı. Adnan Kızıltaş paylaşımında "Yıllar sonra yine bir arada ve bu kez ailemizle" dedi.

Damat adaylarına kimi takipçiler eski aşklarını hatırlatırken kimileri de "Adamlar evlenmiş ne ayıp", "Ne güzel görüntü" yorumunda bulundu.