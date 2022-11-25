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Fatih Terim'in acı günü! Haberi alır almaz Adana'ya gitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih Terim'in acı günü! Haberi alır almaz Adana'ya gitti

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayatını kaybetti. Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

TFF'den Nuriye Terim için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Nuriye Terim'in vefatı için taziye mesajı yayımladı. Mesajda "A Milli Takımımızda 3 dönem Teknik Direktörlük ve Türkiye Futbol Direktörlüğü görevlerini başarıyla gerçekleştirmiş Sayın Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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