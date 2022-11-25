Kan donduran görüntüleri paylaşıp "Yazarken elim ayağım titriyor" dedi!

KONYA'daki barınaktan gelen görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu. Kürekli katliama bir tepki de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı "Yazarken elim ayağım titriyor. İnşallah beter bir şekilde geberir." dedi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin görevli tarafından elindeki kürekle öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin kanını donduran görüntülere ilişkin Altaylı, “Konya’daki olay basit bir olay değil. Bu aşağılık yaratık tipik bir psikopatın davranışını sergiliyor. Çevresindekiler de aynı oranda psikopat. Biz bu yaratıklarla aynı toplumda yaşıyoruz. Yazarken elim ayağım titriyor. İnşallah beter bir şekilde geberir” diye yazdı.