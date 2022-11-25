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Bakan duyurdu bugün resmen başladı! E devlet'ten hemen kontrol edin

Bakan duyurdu bugün resmen başladı! E devlet'ten hemen kontrol edin

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği o soruya cevap verdi. Kasapoğlu KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. "2022’de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık” diyen Bakan Kasapoğlu, “İlave bir fiyat artışı olmadı” dedi. Ayrıca Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını duyurdu. GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

“Gençlerimizin her an, her daim yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenleri anlattı.

Her 100 öğrenciden 98'inin yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 ögrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığı söyledi.

E-Devlet'ten sorgulama başladı

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını duyurdu.

Kredi ve burs başvurusu süreleri uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

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