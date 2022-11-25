Reuters'ın iddiası görüşmeler son aşamada! Katar'dan Türkiye'ye 10 milyar dolar kaynak

Reuters'a konuşan kaynaklar, Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiğini bildirdi.

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Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili konunun "liderler düzeyinde yapılan ziyarette ele alındığını" söylerken bir başka yetkili ise yıl bitmeden 2-3 milyar dolar bölümünün eurobond şeklinde olabileceğini söyledi. Üç kişinin doğruladığı haber için Katar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yorum yapmadı.

Yetkililerden biri, "Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir" dedi ve ekledi:

"Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada (toplam kaynağın içinde bazı kısımlar) swap ya da eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak Dünya Kupası'nın açılışı için bu hafta sonunda Katar'a gitmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile son olarak geçen ay bir araya gelmişti.