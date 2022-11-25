Ankara'da büyük panik! Hızla 10. kata ulaştı hastanelik olanlar var
ANKARA Yenimahalle'de 10 katlı bir binada yangın çıktı. Hızla çatı katına ulaşan alevler 5 kişiyi hastanelik etti. Bina sakinleri büyük panik yaşadı.Abone ol
Yenimahalle ilçesinde 10 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler binanın havalandırma ve kablo kanallarından kısa sürede çatıya ulaştı.
Yangının bulunduğu binada oturanlar kısa sürede tahliye edilirken çevredeki sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Şentepe teleferik hattının binanın yakınından geçmesi nedeniyle seferlere bir süre ara verildi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 bina sakini, komşuları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında binanın çatı ve üst katlarında hasar meydana geldi.