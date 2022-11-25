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Altılı masanın ortağı Saadet Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı tarifi! Tarihi de söyledi

Altılı masanın ortağı Saadet Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı tarifi! Tarihi de söyledi

Altılı masanın dokuzuncu toplantısının Demokrat Parti ev sahipliğinde yapılması bekleniyor. Masanın ortaklarından Saadet Partisi’nin Sözcüsü Birol Aydın, cumhurbaşkanı adayını tarif etti ve bir de tarih verdi. Aydın “Samimi, dürüst, masayla istişareden kopmayacak bir isim” ifadelerini kullandı.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. Gazete Duvar'a konuşan Saadet Partisi’nin Sözcüsü Aydın, adayın açıklamamasına dair yöneltilen eleştirilere karşılık, "Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır" dedi.

"Masayla istişareden kopmayacak bir isim"

Belirleyecekleri adayın 13’üncü cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Aydın, adayı, “Başından itibaren masada liderlerin konuştukları, ortaya koydukları ilkelere ve prensiplere bağlı kalabilecek, samimi, dürüst, ülkeyi ve milleti düşünen, masayla istişareden kopmayan ve kopmayacak olan bir isim” olarak tarif etti.

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