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Düzce'de yeni deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama panik yaşandı

Düzce'de yeni deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama panik yaşandı

DÜZCE 5.9'luk depremin şokunu atlatmaya çalışırken bu gün bir kez daha sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Düzce'de 3.5 şiddetinde deprem oldu. Zaten evlerine girmekten korkan Düzceliler büyük panik yaşadı...

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçılarla beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde 5,9 büyüklüğünde depremin yaşandığı Düzce'nin Gökyaka ilçesinde artçılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Düzce'nin Gökyaka ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.00'da gerçekleşen depremin derinliği ise ilk belirlemelere göre 11.79 km olarak belirlendi.

5.9'lu depremin ardından neler oldu?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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