İstanbul'un bina yaşı haritasına bakın! Depremde bu ilçeler çok riskli alarm veriyor
Düzce'de yapıların yüzde 75'i yenilendi. Depremde can kaybı yaşanmadı, çöken bina olmadı. Son sarsıntı büyük Marmara depremine karşı tedbirlerin hızlandırılması gerektiğini hatırlattı. Çünkü İstanbul'un bazı ilçelerinde sıfır binaların oranı sadece yüzde 3 civarında.. İşte İstanbul'un riskli ilçeleri...
Düzce, 23 yıl sonra yeniden büyük bir depremle sarsıldı. 1999 yılındaki deprem sonrasında alınan önlemler ve yapı stokunun yenilenmesi can kayıplarının önüne geçti.
Son sarsıntı büyük Marmara depremine karşı tedbirlerin hızlandırılması gerektiğini hatırlattı. Kentsel Risk Yönetimi Uzmanı Mimar Şevki Çatladı, İstanbul'un bina yaşı haritasını ve olası depremde hangi semtlerin risk altında olduğunu NTV'ye değerlendirdi.
Yapılan bir araştırmaya göre Sultanbeyli'de sıfır binaların oranı yüzde 45. 30 yaş üzeri binaların oranı ise yüzde 1'i bile bulmuyor.
Arnavutköy'deki yerleşimin de yarıya yakınını yeni yapılar oluşturuyor. Arnavutköy'de sıfır bina oranı yüzde 43. 30 yaş üstü bina oranı ise yüzde 0,1.