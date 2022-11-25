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İnandırmak için kimliğini gösteriyor! Türkiye'de adaşı yok ismi şoke ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnandırmak için kimliğini gösteriyor! Türkiye'de adaşı yok ismi şoke ediyor

AMASYA’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ‘Enson’ olan adını duyan şaşırıyor. Enson Çoban resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirtti.

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Evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, “Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.

"Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur"

Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, “Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular” diye konuştu.

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