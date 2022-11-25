Ekmeğe yeni zam geldi Bakın 200 gram ekmek kaç para oldu?

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu'nda, ekmek fiyatları güncellendi. Gelen güncelleme ile birlikte 200 gram ekmeğin artık 5 TL'den satılacak. Zam gelmeden önce ise ekmek, 4 liradan satılıyordu.

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ANKARA İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu, bugün toplandı. Toplantı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Artan girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak 200 gram ekmeğin 5 liradan satılması yönünde verilen tarife teklifi, komisyonda oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni fiyat tarifesi, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasının ardından karara bağlanacak.

Tarife oy çokluğu ile kabul edildi

"Toplantıda; ekmek maliyetlerini doğrudan etkileyen un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su, elektrik, kira gibi tüm temel giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatının maliyetinin altında kaldığı konuları görüşüldü ve gramajı (200 gram) değiştirmeden ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda mutabık kalındı. Pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 7.5 TL, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 10 TL'den satılması yönündeki teklifler, komisyon katılımcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin onayına sunuldu ve tarife oy çokluğu ile kabul edildi.

Tarife komisyonunun oy çokluğuyla kabul ettiği Ankara il ve talepte bulunan ilçelerinde uygulanacak Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifeleri, ilgili kurumlar; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasından sonra, ANKESOB Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanacak."