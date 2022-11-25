AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye Pençe-Kılıç tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Pençe-Kılıç operasyonuna değinerek, "CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin, bu yapılan operasyona yönelik hiçbir açıklama yapmadıklarını, yapılan bazı açıklamaların da çok cılız noktada olduğunu ne yazık ki görmüş olduk." dedi.

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Dağ, partisince Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarında bir terör devleti oluşturmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini her ortamda dile getirdiklerini belirten Dağ, Pençe-Kılıç operasyonuyla buradaki ilk adımın atıldığını vurguladı.

Dağ, CHP'nin bu konudaki tutumunu eleştirerek, "Neredeyse çok basit konularda dahi açıklama üstüne açıklama yapan, borsadaki artıştan rahatsız olup bundan dolayı açıklama yapan ya da dolar kurunun sabit kalmasının sebepleri üzerinden uzun açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin, bu yapılan operasyona yönelik hiçbir açıklama yapmadıklarını, yapılan bazı açıklamaların da çok cılız noktada olduğunu ne yazık ki görmüş olduk." dedi.

Hem 2015 hem 2018 seçim beyannamelerinde CHP'nin terörle etkin mücadele yapacağını, Suriye'nin kuzeyinde bulunan bölgede de terörle ilgili olarak etkin mücadele yapacağını ifade ettiğini söyleyen Dağ, "2023 seçim beyannamesinde bunu ortaya koyma durumları söz konusu olacak mı?" diye sordu.

"Terörle mücadele ülkenin topyekun, bir arada olması gereken süreçtir"

Dağ, bunun son dönemde ortaya çıkan bir tablo olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yazık ki hem PYD terör örgütünü terör örgütü görmeme noktasındaki hareketleri, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyiyle alakalı ülkemize gelebilecek terör hadiseleriyle ilgili tezkereye 'hayır' oyu vermiş olmaları, bunların hepsi açıkçası burada CHP'nin bu noktadaki duruşunu gösteriyor. Terörle mücadele konusu yeni bir konu değil, 40-45 yıldır ülkemiz bununla uğraşıyor. Terörle mücadele ülkenin topyekun, bir arada olması gereken süreçtir. Terörle mücadelede, CHP içinde vatansever insanlar olduğunu, bu konuda mücadelenin yanında olan insanlar bulunduğunu gayet iyi biliyoruz. Kılıçdaroğlu CHP'si ne yazık ki bu yoldan ciddi anlamda uzaklaşmış vaziyettedir."

"Milletimiz yine istikrardan, umuttan, gelecekten tarafa tercihini belirleyecektir"

Seçimlere giderken Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğunu anlatan Dağ, "Altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kamuoyunda bir tartışma yürümektedir ama AK Parti olarak bizim o taraftaki cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda esaslı olarak bir takibimiz söz konusu değildir." dedi.

Dağ, ortada iki tane gemi olduğunu, bu gemilerden birisinin rotasının net olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tarafta kaptan bellidir, kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Öbür tarafta kaptanın da ne olduğu belli değildir. Ortada bir tarafında belirsizlik, istikrarsızlık ve kaos vadeden altılı masa vardır. Diğer tarafta umut, güven vadeden, istikrar ortaya koyan bir yapı vardır. İnşallah 2023 haziranda yapılacak seçimlerde milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bu seçimlerde de yine istikrardan, umuttan, gelecekten tarafa tercihini belirleyecektir."