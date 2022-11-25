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Diyarbakır'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın KADES ile kurtuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın KADES ile kurtuldu

 DİYARBAKIR'da ayrı yaşadığı kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtuldu.

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Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan G.M, 3 aydır ayrı yaşadığı eşi A.M'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan G.M. komşusuna sığınarak, KADES mobil uygulamasından yardım talebinde bulundu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, A.M'yi yakaladı. G.M. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

A.M'nin emniyetteki işlemleri sürerken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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