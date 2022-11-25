Otomobil devi 600 binden fazla aracını geri çağırıyor! Yangın riski var

Ford Motor Co. dünya çapında 634 binden fazla SUV'u, çatlamış bir yakıt enjektörünün sıcak bir motora yakıt dökebileceği veya buhar sızdırıp yangına neden olabileceği riski nedeniyle geri çağırıyor.

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Geri çağırma, 2020'den 2023'e kadar olan yılların Bronco Sport ve Escape SUV modellerini kapsıyor. Araçların hepsi 1.5 litrelik üç silindirli motorlara sahip.

CBC News'in haberine göre otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, yangınların nadir olduğunu ve genellikle motor kapalıyken meydana gelmediğini söyledi.

Araç sahiplerine sürmeyi bırakma tavsiyesi verilmedi.

Motoru kapatıldıktan beş dakika sonra...

Şirket ayrıca, motorlar kapatıldıktan beş dakikadan kısa bir süre sonra fark edilen dört yangın iddiası olduğunu söyledi.