Metro kullanan İstanbullular dikkat: İki metro durağı kapatıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği'nin kararı nedeniyle 15.00'ten itibaren İstanbul Metrosu'nun Şişhane ve Taksim istasyonlarında araçların durmayacağını açıkladı.

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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından İstanbul Valiliği tarafından güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınlamıştı. Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesi, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılması gibi faaliyetler yasaklı listesinde yer almıştı.

Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak

İstanbul Valiliği'nin verdiği karara göre, 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı olacağı açıklandı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.”