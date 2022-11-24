TRT spikerinin 8-0 gafı olay oldu! Beşiktaş taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı
Dünya Kupası E Grubu’nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 ile geçtiği karşılaşmada maçı anlatan TRT spikeri Cüneyt Ersan, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini toplayan büyük bir gafa imza attı.
Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İspanya E Grubu’nda Kosta Rika'yı 7-0 gibi net bir skorla geçti. Karşılaşmayı TRT ekranlarından anlatan spiker Cüneyt Ersan, büyük bir gafa imza atarak Beşiktaşlı taraftarların tepkisini topladı.
2022 Dünya Kupası'nda İspanya, Kosta Rika karşısında turnuvanın en farklı galibiyetini aldı. TRT spikerinin karşılaşmanın son anlarında söyledikleri ise Beşiktaşlıları kızdırdı.
Karşılaşmanın son dakikalarına İspanya'nın 7-0 üstünlüğü ile girilirken maçın sonuna 8 dakika uzatma verildi. Tam o sırada maçı anlatan spiker Cüneyt Ersan, Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık yenilgiye gönderme yaptı.Belki şimdi aklınıza geliyordur. Bir gol daha olur mu acaba diye?" dedi. Ersan'ın bu açıklamaları sosyal medyadaki siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Siyah-Beyazlı taraftarların yaptığı paylaşımlara ezeli rakip taraftarlarından cevap geldi. Ezeli rakip taraftarları, Beşiktaş'ın 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçla ilgili paylaşımlar yaptı.