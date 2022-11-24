TRT spikerinin 8-0 gafı olay oldu! Beşiktaş taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı

Karşılaşmanın son dakikalarına İspanya'nın 7-0 üstünlüğü ile girilirken maçın sonuna 8 dakika uzatma verildi. Tam o sırada maçı anlatan spiker Cüneyt Ersan, Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık yenilgiye gönderme yaptı.Belki şimdi aklınıza geliyordur. Bir gol daha olur mu acaba diye?" dedi. Ersan'ın bu açıklamaları sosyal medyadaki siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.