Katar'da Mahsa Emini protestosu! İranlı taraftar gözyaşlarına boğuldu! Dünya Kupası'na damga vuran anlar...
2002 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile karşı karşıya gelen İran'da taraftarların, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoları sürdü. İran taraftarları, Galler ile oynanan Dünya Kupası maçı öncesinde milli marşı yuhaladı, ıslık çaldı ve ağladı. İşte detaylar...
İran'da Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar, 2022 Dünya Kupası'nda da devam ediyor.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Galler ile İran, B Grubu'ndaki ikinci maçlarına çıktı.
Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Ahmed bin Ali Stadı'nın dışında yerel müzikleriyle dans eden İranlı futbolseverler, "kadınların yaşamına özgürlük" yazan pankart ve tişörtlerle tribündeki yerini aldı.
Mahsa Emini'nin 22 yaşında hayatını kaybetmesine atıfla üzerinde Emini'nin adı yazan 22 numaralı forma dikkat çekti.