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Şenol Güneş biletini kesti! Beşiktaş'ta gönderilecek ilk isim belli oldu

Şenol Güneş biletini kesti! Beşiktaş'ta gönderilecek ilk isim belli oldu

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'i göreve getirdikten sonra transfer hareketliliği yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın geldikten sonra performansını yükseltmeyen oyuncularla yolların ayrılacağı sinyalini vermişti. Kartal'da yolların ayrılacağı ilk yıldız oyuncu belli oldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak. Teknik direktör Şenol Güneş'in performansını beğenmediği Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesinden çıkılmaya çalışılacak.

Yönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak. İstediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi yapacak.

Demokratik Kongolu yıldız için İngiliz ekibiyle imzalanan kiralık sözleşmesinde 2.2 milyon Euro opsiyon maddesi bulunuyor. Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak.

Arthur Masuaku Beşiktaş formasını giydiği 12 maçın tamamına ilk 11'de başlarken skora iki asist katkısı sağladı.

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