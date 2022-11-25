BIST 4.880
DOLAR 18,64
EURO 19,30
ALTIN 1.047,40
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bozdağ: Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınlardan yana tarafız

Bakan Bozdağ: Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınlardan yana tarafız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında mesaj yayınladı.

Abone ol

 Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarını sürdüklerini dile getiren Bakan Bozdağ, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda biz kadınlardan yana tarafız. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu hem hükümetlerimizin hem de bakanlığımızın en öncelikli ve değişmez gündem maddeleri arasında yer almakta" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında mesaj yayınladı. Bakan Bozdağ, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu ve kadının yaşam hakkının ihlali olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yaşam hakkı koruma altına alınmış olup, hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkes bu hakka sahiptir. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda biz kadınlardan yana tarafız. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu hem hükümetlerimizin hem de bakanlığımızın en öncelikli ve değişmez gündem maddeleri arasında yer almakta. Son 20 yılda kadına karşı şiddetle mücadele konusunda son derece önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz. Anayasamızın 10'uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere mevzuatta yaptığımız değişiklikler, tarihi reform niteliğindedir" dedi.

"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"

Türk Ceza Kanunu'nda boşanılan eşe ve kadına karşı işlenen suçların, cezada artırım nedeni haline getirildiğini aktaran Bakan Bozdağ, "Kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi hali tutuklama nedenleri arasında sayılmıştır. Israrlı takip ilk defa müstakil suç olarak düzenlenmiştir. Aile içi ve kadına karşı gerçekleşen eylemlerin resen takip edilmesi sağlanmıştır. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, talepleri halinde her bir kadın mağdura baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmektedir.

Aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarını soruşturmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde soruşturma büroları kurularak özel olarak bu işe bakmak üzere Cumhuriyet savcıları görevlendirilmiştir. Aile içi ve kadına karşı şiddet eylemleri hakkında karar vermek üzere tedbir mahkemeleri belirlenerek, ihtisaslaşmanın önü açılmıştır. Şiddet mağduru kadınların, faille yüz yüze gelmeden özel ortamlarda uzman eşliğinde beyanlarının alınması sağlanarak ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi sağlanmıştır. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Premier Lig'den sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Premier Lig'den sürpriz talip!
Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü! Ekipler olay yerine sevk ediliyor
Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü! Ekipler olay yerine sevk ediliyor
Şenol Güneş biletini kesti! Beşiktaş'ta gönderilecek ilk isim belli oldu
Şenol Güneş biletini kesti! Beşiktaş'ta gönderilecek ilk isim belli oldu
Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem başladı
Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem başladı
Dünya Kupası'nda İngiltere'den 6 gol yiyen İran Galler'i uzatmalarda devirdi!
Dünya Kupası'nda İngiltere'den 6 gol yiyen İran Galler'i uzatmalarda devirdi!
Otomobil devi 600 binden fazla aracını geri çağırıyor! Yangın riski var
Otomobil devi 600 binden fazla aracını geri çağırıyor! Yangın riski var
Metro kullanan İstanbullular dikkat: İki metro durağı kapatıldı!
Metro kullanan İstanbullular dikkat: İki metro durağı kapatıldı!
Fenerbahçe'den Shaqiri bombası: Jorge Jesus joker gibi kullanacak!
Fenerbahçe'den Shaqiri bombası: Jorge Jesus joker gibi kullanacak!
BBP lideri Mustafa Destici 'Erdoğan'la görüştük' deyip erken seçim için tarih verdi: 16 Nisan 2023
BBP lideri Mustafa Destici 'Erdoğan'la görüştük' deyip erken seçim için tarih verdi: 16 Nisan 2023
DP Genel Başkanı Uysal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
DP Genel Başkanı Uysal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
HDP kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı
HDP kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye Pençe-Kılıç tepkisi
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye Pençe-Kılıç tepkisi