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Eşinin yüzüne kaynar su döken erkek 1 gün bile hapis yatmadı

Eşinin yüzüne kaynar su döken erkek 1 gün bile hapis yatmadı

Kayseri'de Quasım A. isimli erkek, eşi Zanab Noori'nin yüzüne kaynar su dökerek yaraladı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan saldırgan, karakoldaki ifadesinde kaynar suyun "yanlışlıkla" kadının yüzüne döküldüğünü iddia etti. Adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şiddet gören kadınların bununla mücadelesini cesaretlendirmek ve farkındalık yaratmak adına ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde de, ülkede yine bir kadına şiddet olayı meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'taki 2 katlı binada, geçtiğimiz salı gecesi meydana gelen olayda; Afgan Quasım A. (29) ile eşi Zanab Noori (24) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Quasım A., eşi Zanab Noori'yi yüzüne attığı kaynar su ile yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüzüne kaynar su döktü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zanab Noori'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Quasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Quasım A.'nın, verdiği ifadede, "Eşime ben bir şey yapmadım. Şişenin içinde kaynar su vardı. Bu yanlışlık sonucu yüzüne döküldü" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Quasım A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yüzüne kaynar su dökülen Afgan kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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