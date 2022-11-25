Erdoğan isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi: Silaha boğanlar bize ders veremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kılıç hava harekatına karşı çıkan ülkelere tepki gösterdi. İsim vermeden ABD'yi eleştiren Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü örgütün Suriye uzantısını silaha boğanlar bize ders veremez." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

"Hesabını soracağız"

Erdoğan: "(Teröristler) Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağız." dedi.

"Kimsenin icazetini aramayız"

Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımızın içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü örgütün Suriye uzantısını silaha boğanlar bize ders veremez. Kimse bizden teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Kimsenin icazetini aramayız." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde hedef süper lig

Proje kapsamında denize indirilen 3. gemiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyoruz. Hem askeri hem özel tersanelerde tasarlanan projelerle gurur duyuyoruz. Savunma Sanayii alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara yerleştirene kadar durmayacağız." dedi.

Erdoğan, ayrıca dördüncü ve son geminin Pakistan'a 2025'in şubat ayında teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile beraber İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.