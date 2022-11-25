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ÖSYM sınav takvimini geri çekti

ÖSYM sınav takvimini geri çekti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Sınav ile seçim üst üste gelemez" açıklamasının ardından ÖSYM, YKS sınav tarihini geri çekti. Sınav için yeni tarih kulislerde tartışılmaya başladı.

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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversite sınavı tarihi, Türkiye'nin gündemine oturdu.

ÖSYM, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yöneltilen soru, sınav takviminin seyrini değiştirdi.

"Seçim ile sınav takvimi üst üste gelemez"

Ömer Çelik, "Seçim takvimi değişecek mi?" sorusuna, "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelemez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖSYM sınav takvimini geri çekti

Yaşanan bu gelişme sonrasında ÖSYM, sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için konuyu değerlendirmeye aldı.

Sınav takvimi, bu nedenle ÖSYM sitesi üzerinden geri çekildi.

Merakla beklenen üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği ise o çalışmanın ardından netleşecek.

Konu, kulislerde tartışılıyor

Kulislerde tartışılan bilgilere göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının haziran ayının ilk haftası yapılması planlanıyor. Kurban Bayramı ise 29 Haziran'a denk geliyor.

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