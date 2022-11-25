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Tekirdağ'da pitbull küçük çocuğa saldırdı! "Ağızlık yoktu ilk önce üzerime atladı"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da pitbull küçük çocuğa saldırdı! "Ağızlık yoktu ilk önce üzerime atladı"

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Köpeğin sahibi gözaltına alındı.

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Hanife Şefik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sercan Baran Çılgın, sokakta bir köpeğin saldırısına uğradı. Bir süre mücadele ettiği köpekten kurtulan Çılgın, çevredeki bir iş yerine girerek yardım istedi.

 Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çılgın, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

 Köpekle bir süre mücadele ettiğini anlatan Çılgın, "Köpekte ağızlık yoktu. İlk önce üzerime atladı, yere düştük, daha sonra sağ bacağımı ısırdı. Canım çok yandı. Kendi imkanlarımla köpekten kurtularak iş yerine girdim. Sonra ailemi aradım ve beni hastaneye götürdüler. Çok korktum." dedi.

Gözaltına alınan köpeğin sahibi O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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