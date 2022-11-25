BIST 4.874
DOLAR 18,63
EURO 19,40
ALTIN 1.051,79
HABER /  EKONOMİ

Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda en yüksek değerin görüldüğünü, mücadelenin ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için tüm adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kapanış konuşması yaptı.

Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Modeli’nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı öncelendirdiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İstihdam, tarihi yüksek seviyelere ulaştı"

"Bu sayede, 2022 yılında da ekonomik büyüme dengeli görünümünü korumuş, istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de, yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Enflasyonda en yüksek değerler görüldü"

Nebati, “Gelen veriler şunu gösteriyor: Enflasyonda en yüksek değerler görüldü. Bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü bir enflasyonu ve oranları hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"2023 bütçesi, milletimizin bize emaneti"

Bakan Nebati, 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini ele alarak, şunları söyledi:

“Bugüne kadar yapılan tüm özverili çalışmalar için Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli katkılarını esirgemeyen herkese, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadarki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı Bütçesini de aynı şekilde görüyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşması ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sona erdi. Bu kapsamda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Mustafa Sarıgül'den ittifak açıklaması: Cumhurbaşkanı davet ederse...
Mustafa Sarıgül'den ittifak açıklaması: Cumhurbaşkanı davet ederse...
İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye verdiğimiz sözü tutacağız
İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye verdiğimiz sözü tutacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz.
ABD, Yunanistan’a MQ-9 Reaper İHA’larını konuşlandırdı
ABD, Yunanistan’a MQ-9 Reaper İHA’larını konuşlandırdı
Enner Valencia sakatlandı! Sahayı sedyeyle terk etti
Enner Valencia sakatlandı! Sahayı sedyeyle terk etti
Hollanda ile Ekvador berabere kaldı
Hollanda ile Ekvador berabere kaldı
Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir: Tencere darbesi yapıyorlar
Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir: Tencere darbesi yapıyorlar
İstanbul'da silahla vurulmuş 3 ceset bulundu
İstanbul'da silahla vurulmuş 3 ceset bulundu
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu! Vatandaşı ikna etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu! Vatandaşı ikna etti
Konya'da hayvan barınağında köpeğe eziyet eden 2 kişi tutuklandı
Konya'da hayvan barınağında köpeğe eziyet eden 2 kişi tutuklandı