Mustafa Sarıgül'den ittifak açıklaması: Cumhurbaşkanı davet ederse...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'yla ilgili soruya cevap verdi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV 100'de katıldığı programda siyaset gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül 'Cumhur İttifakı'ndan AK Parti ve ya MHP'den davet gelirse ne yaparsınız?'' sorusuna cevap verdi.

Sarıgül'den Cumhur ittifakı açıklaması

Cumhur İttifakı'yla ilgili soru üzerine Sarıgül, ''Bugüne kadar böyle bir temasımız olmadı. Cumhurbaşkanı davet ederse derhal MYK’mızı toplarız neler sunacağımızı önceden kamuoyuna görüşlerimizi deklare ederiz, görüştükten sonra kamuoyuna aktarırız şeffaf bir görüşme yaparız. Şunu bilesiniz ki, zaman zaman AK Partili bakanlarla, üst düzey yetkililerle sohbetlerimiz olabiliyor. Resmi bir davet olursa yüzde yüz katılırız. AK Parti veya MHP'den genel merkezimizi ziyaret etmek isteyen olursa başımız gözümüz üstüne karşılarız " açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu aday olmalı

6'lı masanın adaylığıyla ilgili soruya Sarıgül, ''O masada doğrusu Kılıçdaroğlu’nun aday olmasıdır ama tek başına aday olması kafi değil çok iyi bir kadro kurması lazım.'' cevabını verdi.

TOGG yorumu

Türkiye'nin otomobili Togg ile ilgili de konuşan Sarıgül, ''TOGG’un açılışına gittim ‘Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı’ dedim. TOGG yerli çünkü sanayi ve isim hakkı Türkiye’nin, iktidarın yaptığı hayırlı iş varsa saygıyla sevgiyle anlatırız. '' dedi.