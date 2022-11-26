Beylikdüzü'nde 4 tır alev topuna döndü

Beylikdüzü’nde bulunan bir tır parkında paletlerden başlayan yangın park halindeki tırlara sıçradı. Alev alev yanan 4 tır kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı 4 tırda maddi hasar oluştu.

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Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında saat 03.30 sıralarında çıktı.

İddiaya göre, tır parkının içinde istifli halde bulunan tahta paletlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından sıçrayan alevler park halindeki tırlara sirayet etti.

tırlar alev topuna dönerken yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Tırların içinde kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

4 tır kullanılamaz hale geldi

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda güçlükle söndürüldü. Yangında alevlere teslim olan 4 tır kullanılamaz hale gelirken 4 tırda da maddi hasar oluştu. Alevlerin yükseldiği tır parkında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.