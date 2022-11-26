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Bakanlık duyurdu 83 milyonluk destek ödemeleri hesaplara yatıyor!

Bakanlık duyurdu 83 milyonluk destek ödemeleri hesaplara yatıyor!

83 milyon 943 bin liralık destek için bakanlıktan açıklama geldi. Ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 48 milyon 23 bin 325 lirası bireysel sulama hibe desteği, 23 milyon 618 bin 955 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 12 milyon 300 bin 720 lirası ipekböceği yetiştiriciliği desteğinden oluşuyor.

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