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Suya yüzde 70 zam geldi karar oy çokluğu ile kabul edildi

Suya yüzde 70 zam geldi karar oy çokluğu ile kabul edildi

Eskişehir’de bugün toplanan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu’nda, şebeke suyuna yüzde 70 zam oy çokluğu ile kabul edildi.

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Dün toplanan ESKİ Genel Kurulu’nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı bugüne ertelenmişti. Bugün tekrar toplanan kurulun en önemli gündem maddesi ise şebeke suyuna yapılacak zam oldu. Kurulda oy çokluguyla alınan karara göre metreküpü 5,29 TL olan su fiyatı 9,64 TL’ye yükseldi.

Atık su bedeli ise 2,64 TL’den 3,86 TL’ye yükseldi. Böylelikle toplam su bedeli 7.93’den 13.50’ye yükselirken, şebeke suyuna yapılan zam yüzde 70 olarak açıkladı. Zamlı tarifenin ise 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı öğrenildi. 

İstanbul'da da zam yapılmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İSKİ tarafından su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması kararı onaylanmıştı. Böylece İstanbul'da suya yüzde 25 zam gelmişti.

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