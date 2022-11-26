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Merkel'den Putin açıklaması aylar sonra sonra itiraf etti

Merkel'den Putin açıklaması aylar sonra sonra itiraf etti

Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merkel, "Putin için sadece güç önemlidir. Onu etkileyecek gücüm kalmamıştı" dedi.

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Merkel, Alman Der Spiegel dergisine konuştu. Ukrayna'da savaşa giden sürece dair soruları yanıtladı.

Dönemindeki hükümet politikasını savundu. Görev süresinin dolmaya az kalması sebebiyle Putin'i etkileme gücünü kaybettiğini söyledi.

Merkel, son ziyaretinde Putin ile yaptığı görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da katıldığını belirtti. "Güç politikası açısından Putin'in gözden düştüğünü farkettim" dedi.

"Görevi bıraktığım için pişman değilim"

Diğer taraftan Merkel, başbakanlıktan ayrılma kararından pişman olmadığını söyledi. Merkel,  o dönemde hükümetinin Ukrayna, Suriye ve Libya gibi başlıklarda ilerleme sağlamakta zorlanmaya başladığını aktardı.

Almanya'nın eski başbakanı, Ukrayna savaşı sırasında görev yaptığı süre boyunca Putin'le yakınlığı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Savaştan sonra da Rus gazına bağımlılığı nedeniyle Almanya'nın politikası bazı tepkilere yol açmıştı.

Öte yandan, Putin Sovyetler Birliği döneminde Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak görev yaptı. Bu nedenle Rusya Devlet Başkanı çok iyi bir seviyede Almanca biliyor. Merkel de daha önce Putin ile Rusça sohbet ederken görüldü.

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