Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! "Bedava gelirse hemen alırım"

Camianın beklentisini biliyoruz. Biz de üzülüyoruz, onlar da üzülüyor. Yeniden yarışın içinde olmak isteyen bir takım olarak coşkulu ve keyifli bir dönem olacak. İkinci yarıya kadar, 12 Ocak'ta da transfer olduğuna göre, 5 lig maçımız var, kupa maçımız var. Lig maçlarında alacağımız sonuçlar çok önemli. Zaman zaman bizim dışımızda bazı bilgiler verirken bu bilgiler kamuoyuna yanlış aktarılabiliyor. Elimizde bir oyuncu grubu var. Ocak ayına kadar devam edeceğiz. Elimizde olan tüm oyunculara şans vermek istiyorum. Onlardan da katkı bekliyorum. Eğer katkı yapan oyuncuyu görürsek onlar bizimle kalır. Şu anda yapacağımız tek şey, ilk resmi maçtan itibaren hepsini kazanmak istiyoruz.