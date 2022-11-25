Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! "Bedava gelirse hemen alırım"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, takım içindeki bir çok problemden bahsederken, kendisine yöneltilen transfer sorularını cevapladı. Şenol Güneş, Kayserisporlu Onur Bulut'u takımında görmek istediğini aktarırken, Cristiano Ronaldo iddialarına ilişkin de net konuştu ve eski öğrencileri Quaresma ile Talisca için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Şenol Güneş'in basın toplantısında yaptığı açıklamalar...
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada dün hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.
Şenol Güneş, sözlerine şöyle başladı:
"Hayatımıza dokunan şeylerden en acısı ölümler. Deprem geçirdik, hayatımızın gerçeği. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bugün de Fatih hocamızın annesi vefat etti. Ona da baş sağlığı biliyorum.
Camianın beklentisini biliyoruz. Biz de üzülüyoruz, onlar da üzülüyor. Yeniden yarışın içinde olmak isteyen bir takım olarak coşkulu ve keyifli bir dönem olacak. İkinci yarıya kadar, 12 Ocak'ta da transfer olduğuna göre, 5 lig maçımız var, kupa maçımız var. Lig maçlarında alacağımız sonuçlar çok önemli. Zaman zaman bizim dışımızda bazı bilgiler verirken bu bilgiler kamuoyuna yanlış aktarılabiliyor. Elimizde bir oyuncu grubu var. Ocak ayına kadar devam edeceğiz. Elimizde olan tüm oyunculara şans vermek istiyorum. Onlardan da katkı bekliyorum. Eğer katkı yapan oyuncuyu görürsek onlar bizimle kalır. Şu anda yapacağımız tek şey, ilk resmi maçtan itibaren hepsini kazanmak istiyoruz.
Hiçbir oyuncumla ilgili kesin bir kanaatim yok. Performansı düşük olan oyuncular var, takımın da performansı düşük. Eleştiriler aldık, alacağız da. Oynanmayan müsabakaya çıkarken 5 sakatımız vardı, bu bizim için iyi bir durum değildi. Oyuncularda görülen genel performans durumu da iyi değildi. Sezon başında hızlı başlayan takımın aynısın veya daha iyisini sunmak için oyuncularla çalışacağız. 24 Kasım'da idmanlara başladık. 29'unda İstanbulspor ile maçımız olacak. 2 Aralık'ta da Karagümrük ile olacak. Sonrasında izin vereceğiz, 5 Aralık'ta Antalya'da olacağız, orada 3 hazırlık maçı oynayıp İstanbul'a döneceğiz. Susmaktan daha iyidir konuşup, tartışmak. Bugünkü toplantıyı o amaçla yaptım. Yarından itibaren oyuncu istendiği zaman da 1 veya 2 oyuncu vereceğiz.