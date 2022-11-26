YPG'ye karşı Türkiye'nin askeri harekatını önlemek için ABD'nin yeni hamlesi bu iddia konuşuluyor

Milliyet yazarı Tunca Bengin, Terör örgütü YPG'ye karşı Türkiye'nin başlatacağı askeri harekatı engellemek için ABD'nin bölgedeki askerlerini canlı kalkan olarak kullanabileceğini iddiasını kaleme aldı.

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Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye karşı başlatacağı harekat an meselesi. YPG'ye kol kanat geren ABD bu operasyonu engellemek için her yolu deniyor.

ABD'li yetkililerin tehdit kokan uyarılarının arkasından şimdi de canlı kalkan iddiaları ortaya atıldı. Milliyet yazarı Tunca Bengin, ABD'nin yerel ortağı dediği YGP için neler yapabileceğini "ABD askeri YPG’ye canlı kalkan mı?.." başlıklı yazısında paylaştı:

"Teröristlerin arasında, mevzilerinde işi ne?"

"Pentagon’un “Koordinasyonsuz askeri eylemler Irak’ın egemenliğini tehdit ediyor” masalı da doğrudan “Bana nerelerde, ne yapacağını söyle, ben de ortağım teröristlere haber uçurayım” demek. “Suriye’deki operasyon ABD askerlerini tehdit ediyor” sözleri ise tam anlamıyla palavranın zirvesi. “Askerim tehdit altında” diyorsan çek o zaman. Amerikan askerinin teröristlerin arasında, mevzilerinde işi ne? Yoksa ortağım dediğin teröristleri korumak adına Amerikan askeri Canlı Kalkan mı?..

"Bu kararı verenlerin sorunu ve sorumluluğu"

Kısacası, dememiz o ki başlaması an meselesi olan harekât aslında tam anlamıyla nerede kalmıştık hesabı. Terörün kalıcı olarak yok edilmesi için de İdlib’den Hakurk’a, yani İran sınırına kadar olan alanın kontrol altına alınması bir zorunluluk. Çünkü bu Türkiye için doğrudan bir beka meselesi. Onun için de buralardaki teröristleri temizleyecek Türkiye. Öyle ya da böyle... Bundan dönüş yok... Ha oradaki üç beş tane Amerikan askerini canlı kalkan olarak kullanmak gibi bir niyet, çılgınlık varsa o da artık bu kararı verenlerin sorunu ve sorumluluğu."