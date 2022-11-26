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Fenerbahçe'nin Atatürk Stadı planına yönetmelik engeli çıktı

Fenerbahçe'nin Atatürk Stadı planına yönetmelik engeli çıktı

Fenerbahçe'de, Ülker Stadı'nın Atatürk Stadı'na çevrilmesi konusu konuşulurken, "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği" bir ilde sadece tek bir tesise "Atatürk" ismi verilmesine izin veriyor. Şu anda da İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı bulunuyor.

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Fenerbahçe’de, Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin isminin “Atatürk Stadı”na çevrilmesi önerisi konuşuluyor.

Ancak sarı-lacivertlilerin önünde bu konuda önemli bir mevzuat engeli bulunuyor. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Tesislere Ad Verme Yönetmeliği”nin 7. Maddesi’nde, “Ad verme ile ilgili yasaklar” bölümü bulunuyor. 

Bunda ise şu ifadeler yer alıyor:

1-) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk’e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

2-) Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk’e ilişkin adlar verilebilir.

İstanbul’da, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın varlığı, bu yönetmelik nedeniyle Fenerbahçe’nin elini, kolunu bağlıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim ilk olarak bu mevzuatı aşmak için çalışma yapacak.

İki ailenin de iznini almak için görüşecekler

Bunun dışında Fenerbahçe, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle de bir görüşme yaparak gerekli izni almaya çalışacak. Stadın adının değişebilmesi için, genel kurul veya yönetim kurulu kararı da yeterli olmayacak. Yine mevcut yönetmeliğe göre, “Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan tesislere verilecek adlar ile Genel Müdürlük mülkiyetinde veya kullanımında olup kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara devredilen, kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen gençlik ve spor tesislerinin adları Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile verilebilir ve değiştirilebilir” maddesi bulunuyor.

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