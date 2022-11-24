Çinli gelinini, oğlunu ve ilk kez gördüğü torununu mehter marşı ile karşıladı

Mehterli karşılamayı görünce şaşırdığını ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"Normalde babam biraz mütevazı bir adamdır ama bu çok hoşuma gitti. Bayağı şaşırdım. Güzel oldu ve eşim de şaşırdı. Oğlumuz olduktan sonra sürekli videolu konuşuyorduk telefonla. Tabi video ile konuşmak farklı, kucaklamak farklı bir şey. Ondan dolayı bence babam da çok mutlu olduğu için, çok heyecanlı olduğu için böyle bir şey hazırladı. Öyle düşünüyorum. Ben de bundan dolayı mutlu hissediyorum. Değişik bir his oldu benim için."