Çinli gelinini, oğlunu ve ilk kez gördüğü torununu mehter marşı ile karşıladı
BALIKESİ'in Edremit ilçesinden çalışmak için gittiği Çin'de tanıştığı Wen Xiu Jiang ile 2017 yılında evlenen Deniz Tan, Kovid-19 salgını dolayısıyla 5 yıl sonra gelebildiği Türkiye'de, babası Abdullah Tan tarafından mehter marşı ile karşılandı.
Baba Tan, Atatürk Mahallesi'nde, TOKİ konutlarındaki evlerinin önünde oğlu, gelini ve ilk kez göreceği 4 yaşındaki torunu Bulut'un gelişini büyük bir heyecanla ve merakla bekledi. Çocuklarının içinde bulunduğu aracın görünmesiyle büyük bir heyecan yaşayan Tan; oğlu, kızı, eşi Meliha ve gelini ile birlikte davul zurnayla çalınan müzikler eşliğinde halay çekip oynadı.
Kovid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle 5 yıl aradan sonra memleketine gelen Deniz Tan, gazetecilere, Çin'deyken oğluna sürekli Türk kültürünü ve Türkçeyi öğretmeye çalıştığını söyledi.
Türküleri pek bilmediğini ancak mehter marşını iyi bildiğini belirten Tan, "Oğluma sürekli ağladığı zaman mehter marşını söylüyordum, şimdi oğlum da onu söylüyor kendi kendine. Türk kültürü olarak mehter marşını biliyor. Babam da onun için böyle bir şey hazırladı herhalde. Bana da sürpriz oldu." dedi.
Mehterli karşılamayı görünce şaşırdığını ifade eden Tan, şunları kaydetti:
"Normalde babam biraz mütevazı bir adamdır ama bu çok hoşuma gitti. Bayağı şaşırdım. Güzel oldu ve eşim de şaşırdı. Oğlumuz olduktan sonra sürekli videolu konuşuyorduk telefonla. Tabi video ile konuşmak farklı, kucaklamak farklı bir şey. Ondan dolayı bence babam da çok mutlu olduğu için, çok heyecanlı olduğu için böyle bir şey hazırladı. Öyle düşünüyorum. Ben de bundan dolayı mutlu hissediyorum. Değişik bir his oldu benim için."