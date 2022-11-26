Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Cudi'de 1 şehit, 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu Cudi'de devam eden terörle mücadele operasyonunda yıldırım isabet eden bir güvenlik korucusu şehit olduğunu açıklarken Milli Savunm Bakanlığı ise Pençe Kilit operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Soylu, "Cudi'de devam eden terörle mücadele operasyonunda yıldırım isabet eden bir güvenlik korucusu şehit oldu" dedi.

7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

