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CHP'yi kızdıran açıklamalar! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e 'kulağını çekin' çağrısı

CHP'yi kızdıran açıklamalar! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e 'kulağını çekin' çağrısı

İYİ Parti ve CHP arasındaki adaylık anlamazlığında yeni perde. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda fikir birliğine varamayan İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz kameralar önünde sürmeye devam ediyor.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Erdoğan, karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor; acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?" sözleri ortağı CHP'yi kızdırdı

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, tv100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programda, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını vererek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.

Engin Altay, "6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini de kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan cevap: Kulaklarını iyi açmalı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından Engin Altay'a yanıt verdi. Ağıralioğlu şunları söyledi:

"Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı."

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