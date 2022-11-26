Doğalgaza büyük indirim geliyor! Faturalara yansıyacak mı?

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar doğal gaz faturalarını düşünmeye başladı. Gaz referans fiyatından doğal gaz alan sanayi şirketleri için Aralık ayı fiyatları Kasım ayına göre yüzde 21 indirimli gerçekleşecek. Enerji uzmanı Mehmet Doğan, bu indirimden vatandaşlarında yaralanmasını beklediğini söyledi.

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Pandemi ile başlayan daha sonra Rusya ve Ukrayna savaşı ile büyüyen enerji krizine yönelik ülkelerin arayışları devam ediyor. Kış ayları ile birlikte sorunun daha da büyüdüğü enerji için sevindirici bir haber geldi.

Piyasa Uzmanı Mehmet Doğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, Avrupa'da bollaşan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ile enerji fiyatlarında indirim olacağını ve bu indirimlerden vatandaşların faydalanabileceğini söyledi.

Şirketler doğalgaz indirimi alacak

"Gaz Referans Fiyatından doğalgaz alan sanayi şirketleri için Aralık ayı fiyatları Kasım'a göre %21 indirimli gerçekleşecek. Kasım'da referans fiyat 25.911 TL/1000 m3 idi. Aralık ayında 20.543 TL/1000 m3 olarak uygulanacak. Önemli gelişme."

"Bu durumun en büyük sebebinin AB'de havaların sıcak geçmesi nedeniyle, LNG'nin bollaşarak, Türkiye'nin bu durumdan istifade etmesi şeklinde yorumluyorum. Bakalım ürün fiyatlarına bu indirimler yansıyacak mı?"