BIST 4.874
DOLAR 18,63
EURO 19,41
ALTIN 1.051,84
HABER /  GÜNCEL

Doğalgaza büyük indirim geliyor! Faturalara yansıyacak mı?

Doğalgaza büyük indirim geliyor! Faturalara yansıyacak mı?

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar doğal gaz faturalarını düşünmeye başladı. Gaz referans fiyatından doğal gaz alan sanayi şirketleri için Aralık ayı fiyatları Kasım ayına göre yüzde 21 indirimli gerçekleşecek. Enerji uzmanı Mehmet Doğan, bu indirimden vatandaşlarında yaralanmasını beklediğini söyledi.

Abone ol

Pandemi ile başlayan daha sonra Rusya ve Ukrayna savaşı ile büyüyen enerji krizine yönelik ülkelerin arayışları devam ediyor. Kış ayları ile birlikte sorunun daha da büyüdüğü enerji için sevindirici bir haber geldi.

Piyasa Uzmanı Mehmet Doğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, Avrupa'da bollaşan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ile enerji fiyatlarında indirim olacağını ve bu indirimlerden vatandaşların faydalanabileceğini söyledi.

Şirketler doğalgaz indirimi alacak

"Gaz Referans Fiyatından doğalgaz alan sanayi şirketleri için Aralık ayı fiyatları Kasım'a göre %21 indirimli gerçekleşecek. Kasım'da referans fiyat 25.911 TL/1000 m3 idi. Aralık ayında 20.543 TL/1000 m3 olarak uygulanacak. Önemli gelişme."

"Bu durumun en büyük sebebinin AB'de havaların sıcak geçmesi nedeniyle, LNG'nin bollaşarak, Türkiye'nin bu durumdan istifade etmesi şeklinde yorumluyorum. Bakalım ürün fiyatlarına bu indirimler yansıyacak mı?"

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Soylu soruşturma yapılan belediye sayısını açıkladı
Bakan Soylu soruşturma yapılan belediye sayısını açıkladı
Cemevleri ile ilgili kanun Resmi Gazete'de Kaymakam ya da validen izin alınacak
Cemevleri ile ilgili kanun Resmi Gazete'de Kaymakam ya da validen izin alınacak
6 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Arabanın altında kalarak can verdi
6 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Arabanın altında kalarak can verdi
Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Cudi'de 1 şehit, 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Cudi'de 1 şehit, 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Jorge Jesus'un yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe harekete geçiyor
Jorge Jesus'un yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe harekete geçiyor
Fenerbahçe'nin Atatürk Stadı planına yönetmelik engeli çıktı
Fenerbahçe'nin Atatürk Stadı planına yönetmelik engeli çıktı
Düzce'de kaç bina hasarlı çıktı? Denetimler bitti yeniden yapılacak
Düzce'de kaç bina hasarlı çıktı? Denetimler bitti yeniden yapılacak
Denizli'den yola çıktı Pençe-Kılıç'a katılacak askerlere götürüyor
Denizli'den yola çıktı Pençe-Kılıç'a katılacak askerlere götürüyor
Düzce depreminde büyük hasar almıştı! Tarihi camii yıkılıyor
Düzce depreminde büyük hasar almıştı! Tarihi camii yıkılıyor
Bankayı dolandırdılar Mersin'de yakayı ele verdiler: 19 milyon dolarlık vurgun!
Bankayı dolandırdılar Mersin'de yakayı ele verdiler: 19 milyon dolarlık vurgun!
ATM kullananlar dikkat! şikayetler arttı milyonlarca lira para
ATM kullananlar dikkat! şikayetler arttı milyonlarca lira para
Milyonlar bekliyordu! Isınma ve yemek yardımı detayları netleşti
Milyonlar bekliyordu! Isınma ve yemek yardımı detayları netleşti