O kısımdaki EYT'lilere kötü haber Bakan Bilgin tüm yolları kapattı son bilgiyi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Eylül 1999 öncesi stajyer ve çırak şeklinde çalışanların merakla beklediği soruda yolu kapattı. Bakan Bilgin, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çırak ya da stajyer olarak çalışma hayatında bulunmanın bildiğimiz anlamda çalışma olmadığını söyledi.

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Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) heyecan devam ediyor. Aralık ayında Meclis’ten çıkması beklenen EYT düzenlemesi ilk etapta 1 buçuk milyon insanı ilgilendiren sonrasında ise 5 milyon insanı kapsayacak. Senelerdir gündem konusu ola EYT ile ilgili en net açıklamayı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaparken, EYT kapsamına alınacak kişilerin ilk sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 ve öncesi olması gerektiğini açıkladı. Bununla birlikte EYT sorunun çözümü halinde 1,5 milyon kişinin emekli olacağını ifade eden Bakan Bilgin’in açıklamalarına göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş fakat yaşını doldurmamış olanlar EYT kapsamına girecek.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çırak ya da stajyer olarak çalışma hayatında bulunanların EYT düzenlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı da son derece merak konusuydu.

"Kanunen imkan bulunmamakta"

BirGün'den Serkan Alan'ın haberine göre; bütçe görüşmeleri sırasında 8 Eylül 1999 ve öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışma hayatına giren, sayıları 2 milyonu bulan kişinin EYT düzenlemesinden yararlanması gerektiğini hatırlatan HDP’li Garo Paylan Bakan Bilgin’e “1999'dan önce stajyerlik ve çıraklık yapanları başlangıç tarihi olarak sayacak mısınız?” sorusunu yöneltti.



HDP’li Paylan’ın sorusuna yazılı yanıt veren Bakan Bilgin, mesleki eğitim kapsamında stajyerlik yapanların “çalışan” değil “öğrenci” olduklarını ifade ederek, “Mesleki eğitim; kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğrenimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitimin amacı, öğrencinin iş hayatına dahil olması değil eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleği uygulama ile öğrenmesidir. Başka bir ifade ile bunlar bildiğimiz anlamda bir çalışan değil öğrencidirler” dedi.

Bu kapsam bütününde çalışma hayatında yer alan kişilerin, “uygulama” esnasında meydana gelebilecek risklere karşı kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındıklarını belirten Bakan Bilgin, “Dolayısıyla çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler malullük yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmadığından söz konusu sürelerdeki işe başlama tarihinin, aylığa hak kazanmada ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır” dedi.