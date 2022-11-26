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Zorunlu kış lastiği için bu tarihe dikkat! Uygulamayana ceza yağacak

Zorunlu kış lastiği için bu tarihe dikkat! Uygulamayana ceza yağacak

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması için de tarih verildi. Aracına kış lastiği takmayana ceza yağacak.

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine geldi. Doğu'da pek çok yere kar yağarken, neredeyse tüm ülkeyi etkisi altına alan yağış kış mevsimini iyiden iyiye kendini hissetirmeye başladı. 1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Peki, kış lastiği kimler için zorunlu? Kış lastiği kullanmamanın cezası ne? İşte yanıtı...

1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri aracında ticari araçlarda zorunluluk var

1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için bin 152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Uygulama "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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