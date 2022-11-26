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Adana'da yürek burkan olay! Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı, gözyaşı döktü

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Adana'da yürek burkan olay! Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı, gözyaşı döktü

ADANA’da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ölen şahsın kardeşi, ağabeyinin elini tutup gözyaşı döktü.

Adana'da yürek burkan olay! Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı, gözyaşı döktü

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Adana'da yürek burkan olay! Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı, gözyaşı döktü

İddiaya göre, H.Ö. yönetimindeki 01 YT 324 plakalı otomobil, D-400 karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Buldu’ya (56) çarptı.

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Adana'da yürek burkan olay! Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı, gözyaşı döktü

 Kazada Mustafa Buldu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Buldu'nun kardeşi, ölen ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döküp elini biran olsun bırakmadı.

Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı - video izle

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Adana'da yürek burkan olay! Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı, gözyaşı döktü

Sürücü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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