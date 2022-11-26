Soylu iptal edilen konserlerin gerekçelerini anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta; 2022 yılında 13’ü kamu güvenliği, halk sağlığı ve sabotaj ihtimali, 6’sının da kamuoyu tepkisi ve lojistik nedenlerle olmak üzere 19 konser ve şenliğin iptal edildiğini açıkladı. Tanrıkulu ve CHP’li milletvekilleri ise iptal edilen konser ve festivallerle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

"Demokrasiden otokrasiye geçiş"

Vatandaşların yaşam tarzına müdahaleyi çeşitli gerekçeler ile her alanda sağlamaya çalışan AK Parti hükümeti ve partili cumhurbaşkanı hükümet sistemi sadece yönetimsel anlamda değil yaşam tarzı, kültürel faaliyetlerde de demokrasiden otokrasiye geçişi benimsemektedir.

Türkiye genelinde özellikle 2022 yılında daha da görünür hale gelen yasakçı zihniyetin bir an evvel sonlandırılarak, kamu düzenini bozacak ve ülkenin bütünlüğüne karşı faaliyetler hariç, “muhalif” görülenlere karşı sistematik bir baskı unsuru olarak değil de gerçek anlamda toplumun gereksinimlerine uygun olarak sanatçıların her türlü kültürel etkinlik, festival, konser, tiyatro vb. faaliyetleri özgürce icra edebilmesi ve vatandaşların bu etkinliklere katılım sağlayabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve etkili, somut çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”