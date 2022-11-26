BIST 4.874
DOLAR 18,63
EURO 19,41
ALTIN 1.051,84
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

İtalyan basınından Fenerbahçe'ye Joao Pedro müjdesi!

İtalyan basınından Fenerbahçe'ye Joao Pedro müjdesi!

İtalyan basını, Sampdoria ve Torino'nun Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Joao Pedro'yu kiralamak istediğini duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Joao Pedro, İtalya'da gözde olmaya devam ediyor. Kısa süre önce Brezilya asıllı İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu için Sampdoria'nın Fenerbahçe'ye Ocak ayında teklif yapacağı öne sürülmüştü.

Bu kez de Tuttosport, Torino'nun, Ocak ayında Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu kiralamak isteyeceği haberini yaptı. Haberde Joao Pedro'nun Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldığı ve bu durumun oyuncuda strese neden olduğu ifade edildi.

Takvim'in haberine göre; Pedro'nun en rahat ettiği İtalya Ligi'nde oynamak istediği de haberin içeriğinde yer aldı. Ancak Fenerbahçe'nin Pedro için 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödediği bu yüzden Sarı-Lacivertli ekibin satıştan ziyade kiralama teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

15 maçta 2 gol kaydetti
Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist yaptı. Pedro'nun İtalyan vatandaşlığı bulunduğu gibi 1 kez de İtalya Milli Takım formasını giymiş bir isim.

Giresunspor maçında takımını yaktı
Pedro, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı son Süper Lig maçında kırmızı kart görmüş ve takımının yenilgisinde başrolü oynamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da bir evde bulundu! Piyasa değeri 200 milyon TL ağırlığı sadece 185 gram
Muğla'da bir evde bulundu! Piyasa değeri 200 milyon TL ağırlığı sadece 185 gram
Burcu Esmersoy dünyaevine giriyor! Nikah tarihi belli oldu
Burcu Esmersoy dünyaevine giriyor! Nikah tarihi belli oldu
Beyoğlu'nda sıcak dakikalar! Polis ekipleri ile şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı
Beyoğlu'nda sıcak dakikalar! Polis ekipleri ile şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı
Squid Game'in yıldız oyuncusuna taciz suçlaması!
Squid Game'in yıldız oyuncusuna taciz suçlaması!
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 33 yaralı
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 33 yaralı
6 aydır kira alamadığını evine baskın yaptı! Gördükleri şok etti
6 aydır kira alamadığını evine baskın yaptı! Gördükleri şok etti
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya cevap: Ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya cevap: Ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır
Soylu iptal edilen konserlerin gerekçelerini anlattı
Soylu iptal edilen konserlerin gerekçelerini anlattı
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu bu ilçelerde elektrik yok
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu bu ilçelerde elektrik yok
Elektrikli araç şarj süresinde devrim 81 ile yayılacak sektörün yetkili ismi duyurdu
Elektrikli araç şarj süresinde devrim 81 ile yayılacak sektörün yetkili ismi duyurdu
Koronavirüs geri döndü: Çin'de vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor!
Koronavirüs geri döndü: Çin'de vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor!
O kısımdaki EYT'lilere kötü haber Bakan Bilgin tüm yolları kapattı son bilgiyi verdi
O kısımdaki EYT'lilere kötü haber Bakan Bilgin tüm yolları kapattı son bilgiyi verdi