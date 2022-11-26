İtalyan basınından Fenerbahçe'ye Joao Pedro müjdesi!

İtalyan basını, Sampdoria ve Torino'nun Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Joao Pedro'yu kiralamak istediğini duyurdu.

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Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Joao Pedro, İtalya'da gözde olmaya devam ediyor. Kısa süre önce Brezilya asıllı İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu için Sampdoria'nın Fenerbahçe'ye Ocak ayında teklif yapacağı öne sürülmüştü.

Bu kez de Tuttosport, Torino'nun, Ocak ayında Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu kiralamak isteyeceği haberini yaptı. Haberde Joao Pedro'nun Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldığı ve bu durumun oyuncuda strese neden olduğu ifade edildi.

Takvim'in haberine göre; Pedro'nun en rahat ettiği İtalya Ligi'nde oynamak istediği de haberin içeriğinde yer aldı. Ancak Fenerbahçe'nin Pedro için 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödediği bu yüzden Sarı-Lacivertli ekibin satıştan ziyade kiralama teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

15 maçta 2 gol kaydetti

Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist yaptı. Pedro'nun İtalyan vatandaşlığı bulunduğu gibi 1 kez de İtalya Milli Takım formasını giymiş bir isim.

Giresunspor maçında takımını yaktı

Pedro, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı son Süper Lig maçında kırmızı kart görmüş ve takımının yenilgisinde başrolü oynamıştı.