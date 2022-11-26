BIST 4.874
DOLAR 18,63
EURO 19,41
ALTIN 1.051,84
HABER /  MAGAZİN

Squid Game'in yıldız oyuncusuna taciz suçlaması!

Squid Game'in yıldız oyuncusuna taciz suçlaması!

Güney Kore’nin dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinin oyuncusu O Yeong-su, cinsel tacizle suçlandı. Suwon'daki savcılık ofisi, Altın Küre ödüllü oyuncu Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı. İşte detaylar..

Abone ol

Geçtiğimiz yılın dikkat çeken dizilerinden biri olan Squid Game’de yer alan 78 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor.

O ise bu iddiaları reddetti. 

Altın Küre kazanan ilk Güney Koreli
O Yeong-Su, Altın Küre’de yardım erkek oyuncu ödülünü kazanan ilk Güney Koreli oyuncu olmuştu.

Yonhap Haber ajansına göre şikayetçi kadın ilk defa polise geçen yıl Aralık ayında gitti, ancak dosya Nisan ayında açılmadan kapandı.

Ajansın haberine göre şimdi ise savcılık şikayetçi kadının isteği üzerine dosyayı tekrar açıyor.

O’ya tutuklama talebi yöneltilmeden Cinsel Taciz suçlaması yöneltildi.

Reklamı yayından kaldırıldı
AFP haber ajansının yerel medyadan toparladığı haberlere göre Seul’daki Kültür Bakanlığı, suçlamanın üzerine O’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayınlamayı kesti.

O, insanların yüksek bir para ödülü için hayat ve ölüm arasında yarıştığı Squid Game’deki en yaşlı oyuncuyu canlandırıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 33 yaralı
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 33 yaralı
6 aydır kira alamadığını evine baskın yaptı! Gördükleri şok etti
6 aydır kira alamadığını evine baskın yaptı! Gördükleri şok etti
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya cevap: Ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya cevap: Ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır
Soylu iptal edilen konserlerin gerekçelerini anlattı
Soylu iptal edilen konserlerin gerekçelerini anlattı
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu bu ilçelerde elektrik yok
Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu bu ilçelerde elektrik yok
Elektrikli araç şarj süresinde devrim 81 ile yayılacak sektörün yetkili ismi duyurdu
Elektrikli araç şarj süresinde devrim 81 ile yayılacak sektörün yetkili ismi duyurdu
Koronavirüs geri döndü: Çin'de vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor!
Koronavirüs geri döndü: Çin'de vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor!
O kısımdaki EYT'lilere kötü haber Bakan Bilgin tüm yolları kapattı son bilgiyi verdi
O kısımdaki EYT'lilere kötü haber Bakan Bilgin tüm yolları kapattı son bilgiyi verdi
İzmir'de yüzde 70 indirimi duyan çıldırdı izdiham çıktı 2 kadın hastanelik oldu
İzmir'de yüzde 70 indirimi duyan çıldırdı izdiham çıktı 2 kadın hastanelik oldu
Zorunlu kış lastiği için bu tarihe dikkat! Uygulamayana ceza yağacak
Zorunlu kış lastiği için bu tarihe dikkat! Uygulamayana ceza yağacak
CHP'li Engin Altay Meral Akşener'e 'kulağını çekin' çağrısı yaptı Yavuz Ağıralioğlu yanıt verdi
CHP'li Engin Altay Meral Akşener'e 'kulağını çekin' çağrısı yaptı Yavuz Ağıralioğlu yanıt verdi
Devlet hastanesinde skandal! 1 yıldır sahte doktorluk yapıyormuş detaylar iğrenç...
Devlet hastanesinde skandal! 1 yıldır sahte doktorluk yapıyormuş detaylar iğrenç...